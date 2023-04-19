Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков считает нужным лишить женщин избирательного права

По его мнению, голосовать должен только муж, причем и за супругу, и за всех своих детей, поскольку он глава семейства. Экс-худрук считает, что раз муж с женой — «одно тело», то не может быть такого, что «я голосую за Трампа», а «ты голосуешь за Байдена».