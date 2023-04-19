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Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков считает нужным лишить женщин избирательного права

Семён Гудошников
Сегодня в 15:53

У российских женщин нужно отобрать право голосовать на выборах, поскольку они с мужем — «одно тело». Об этом заявил бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой*.

По его мнению, голосовать должен только муж, причем и за супругу, и за всех своих детей, поскольку он глава семейства. Экс-худрук считает, что раз муж с женой — «одно тело», то не может быть такого, что «я голосую за Трампа», а «ты голосуешь за Байдена».

«Избирательное право, если его оставлять, должно быть совсем другим. Избирательное право, конечно, нужно давать главе семьи — мужчине. Иметь он должен столько бюллетеней, сколько у него детей», — заявил Бояков. Как быть незамужним женщинам, он не уточнил.

Эдуард Бояков руководил МХАТом им. Горького с декабря 2018-го по ноябрь 2021 года. Он покинул театр после конфликта с президентом МХАТа Татьяной Дорониной, назвавшей Боякова «непрофессиональным и бездарным худруком». В сентябре 2022-го он основал в Москве «Новый театр».

* Катерина Гордеева внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

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