Экс-худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков основал в Москве «Новый театр»

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков основал в Москве «Новый театр». Он представит свой первый спектакль 18 ноября. Об этом сообщил ТАСС.

Труппа покажет иммерсивную постановку «Лубянский гример» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник». Позднее в текущем сезоне театр представит еще по меньшей мере две премьеры — «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Скупой» по Жан-Батисту Мольеру.

Среди артистов театра числятся Леонид Якубович, Евдокия Германова, Дмитрий Певцов. Показы спектаклей пройдут в основной резиденции «Нового театра» — усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице, а также других площадках.

«Наконец мы можем объявить о создании нашего „Нового театра“. Мы так решили назвать наш проект. И не придумывать ярких, богатых метафор, а указать на то, что этот театр будет строить новую театральную реальность», — рассказал Бояков.

Худрук «Нового театра» отметил, что проект будет негосударственным. Главными принципами театра он назвал традиционализм, современный язык и новую актерскую антропологию.

Ранее Бояков заявлял, что новый проект «продолжит дело театра „Практика“», а также «Политеатра» и других инициатив режиссера. «Я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи, и к старшим поколениям», — говорил он.

Эдуард Бояков руководил МХАТом имени М.Горького с декабря 2018 по ноябрь 2021 года. Он покинул театр после конфликта с президентом МХАТа Татьяной Дорониной, назвавшей Боякова «непрофессиональным и бездарным худруком». Также Бояков выступал основателем театра «Практика», создателем Московского Пасхального фестиваля, директором фестиваля «Золотая маска».