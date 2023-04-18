В Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната. Один человек погиб

В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в причинах произошедшего разбираются правоохранители. По предварительным данным, жители дома «вели асоциальный образ жизни», отметил Гладков.
Губарнатор добавил, что на место происшествия выехал мэр города Валентин Демидов. Градоначальник опубликовал снимки, на которых изображено место взрыва. Новых деталей инцидента он не предоставил.
Белгородская область граничит с территорией Украины, а также с территориями ДНР и ЛНР. Власти региона неоднократно сообщале об обстрелах местных городов и сел. В частности, в октябре 2022 года жилая многоэтажка пострадала после обстрела.
После этого в Белгородской области приступили к установке защитных сооружений — противотанковых надолбов. В данный момент в субъекте действует желтый уровень террористической опасности.