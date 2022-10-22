В Белгородской области начали устанавливать противотанковые надолбы

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В Белгородской области «приступили к установке защитных сооружений», сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Ранее о создании похожей линии обороны объявлял бизнесмен Евгений Пригожин.

Гладков поделился фотографиями противотанковых надолб.

19 октября бизнесмен Евгений Пригожин объявил о возведении на территории Белгородской области оборонительных линий и создании «народного ополчения». Он назвал их «линиями Вагнера».

По его словам, их создают «на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них». Необходимые элементы для «линий Вагнера» производят несколько белгородских предприятий, а инструкторы ЧВК «Вагнера» проводят обучение граждан.