Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Беларуси открываются под брендом Mak.by

С 18 апреля рестораны «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла сетью «Макдоналдс» в Беларуси, начинают работать под новым названием — Mak.by. Об этом говорится на сайте компании.
В сообщении отмечается, что в сети работает прежняя команда. Кроме того, компания обещает «сохранить любимый вкус блюд».
В честь ребрендинга рестораны сделали скидку на самые популярные бургеры и запустили мобильное приложение «МойMak.by» с новостями, акциями и купонами. В будущем в нем можно будет заказывать доставку.
С ноября заведения «КСБ Виктори Рестораны» работают под вывеской «Мы открыты» вместо «Макдоналдс» — их можно увидеть также в соцсетях. В местных интернет-изданиях время от времени говорилось, что это новое название сети.
В ноябре появились сообщения, что «Вкусно — и точка» завершает передачу исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов, но в марте представители «КСБ Виктори Рестораны» заявили, что рестораны продолжают работать без бренда, а вывеска «Мы открыты» «просто информирует клиентов, что объекты общественного питания работают».
На территории Беларуси открыто 25 ресторанов сети в шести городах. Ежегодно они обслуживают более 10 млн посетителей.