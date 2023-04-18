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Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Беларуси открываются под брендом Mak.by

Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

С 18 апреля рестораны «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла сетью «Макдоналдс» в Беларуси, начинают работать под новым названием — Mak.by. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что в сети работает прежняя команда. Кроме того, компания обещает «сохранить любимый вкус блюд».

В честь ребрендинга рестораны сделали скидку на самые популярные бургеры и запустили мобильное приложение «МойMak.by» с новостями, акциями и купонами. В будущем в нем можно будет заказывать доставку.

С ноября заведения «КСБ Виктори Рестораны» работают под вывеской «Мы открыты» вместо «Макдоналдс» — их можно увидеть также в соцсетях. В местных интернет-изданиях время от времени говорилось, что это новое название сети.

В ноябре появились сообщения, что «Вкусно — и точка» завершает передачу исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов, но в марте представители «КСБ Виктори Рестораны» заявили, что рестораны продолжают работать без бренда, а вывеска «Мы открыты» «просто информирует клиентов, что объекты общественного питания работают».

12 апреля стало известно, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by.

На территории Беларуси открыто 25 ресторанов сети в шести городах. Ежегодно они обслуживают более 10 млн посетителей.

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