Владелец бывших ресторанов «Макдоналдс» в Беларуси подал заявку на регистрацию бренда Mak.by

Компания «КСБ Виктори Рестораны», ранее управлявшая сетью под брендом «Макдоналдс» в Беларуси, подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by. Ее можно найти на сайте Национального центра интеллектуальной собственности.
К заявке также прикреплены изображения с надписью Mak.by с рисунком, имитирующим контур сердца, на темно-зеленом и на сером фоне.
Агентство «Прайм» сообщает, что с ноября заведения сети работают под вывеской «Мы открыты» вместо «Макдоналдс» — их можно увидеть также в соцсетях. В местных интернет-изданиях время от времени говорилось, что это новое название сети.
В ноябре появились сообщения, что «Вкусно — и точка» завершает передачу исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов, но в марте представители «КСБ Виктори Рестораны» заявили, что рестораны продолжают работать без бренда, а вывеска «Мы открыты» «просто информирует клиентов, что объекты общественного питания работают».
Сейчас на территории Беларуси открыто 25 ресторанов сети в шести городах. Ежегодно они обслуживают более 10 млн посетителей.