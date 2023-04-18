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Актер-новичок Кахиау Мачадо сыграет возлюбленного Нани в киноадаптации «Лило и Стича»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:19

Роль Дэвида Кавены, возлюбленного Нани и друга Лило, в будущей киноадаптации мультфильма «Лило и Стич» сыграет актер-новичок Кахиау Мачадо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мачадо родился на Гавайях, у актера пока не было громких ролей.

© Из соцсетей Кахиау Мачадо

Ранее стало известно, что в роли Лило дебютирует актриса Майя Кеалоха, а Нани сыграет юная Сидни Элизабет Агудонг. В ленте также снимутся Зак Галифианакис и Билли Магнуссен. Кого они сыграют, пока неизвестно.

Режиссером станет Дин Флейшер-Кэмп, номинированный на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Ван Васа.

Продюсерами проекта будут Дэн Лин («Годзилла против Конга») и Джонатан Эйрих («Два папы», «Аладдин») из Rideback, а исполнительным продюсером — Райан Халприн («Лего Фильм: Бэтмен»).

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Он рассказывает о дружбе маленькой девочки Лило и инопланетного эксперимента по имени Стич, который изначально был создан, чтобы все разрушать.

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