Актер-новичок Кахиау Мачадо сыграет возлюбленного Нани в киноадаптации «Лило и Стича»

Роль Дэвида Кавены, возлюбленного Нани и друга Лило, в будущей киноадаптации мультфильма «Лило и Стич» сыграет актер-новичок Кахиау Мачадо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Мачадо родился на Гавайях, у актера пока не было громких ролей.
Ранее стало известно, что в роли Лило дебютирует актриса Майя Кеалоха, а Нани сыграет юная Сидни Элизабет Агудонг. В ленте также снимутся Зак Галифианакис и Билли Магнуссен. Кого они сыграют, пока неизвестно.
Режиссером станет Дин Флейшер-Кэмп, номинированный на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Ван Васа.
Продюсерами проекта будут Дэн Лин («Годзилла против Конга») и Джонатан Эйрих («Два папы», «Аладдин») из Rideback, а исполнительным продюсером — Райан Халприн («Лего Фильм: Бэтмен»).
Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Он рассказывает о дружбе маленькой девочки Лило и инопланетного эксперимента по имени Стич, который изначально был создан, чтобы все разрушать.