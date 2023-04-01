Гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет главную роль в киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»

Гавайская актриса-новичок Майя Кеалоха сыграет роль Лило в грядущей киноадаптации мультфильма «Лило и Стич». Об этом сообщает Deadline.
Лента расскажет об отношениях между одинокой девочкой Лило и инопланетянином Стичем, созданным для того, чтобы разрушать все вокруг.
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Режиссером станет Дин Флейшер-Кэмп, номинированный на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Ван Васа.
Продюсерами проекта будут Дэн Лин («Годзилла против Конга») и Джонатан Эйрих («Два папы», «Алладин») из Rideback, а исполнительным продюсером — Райан Халприн («Лего Фильм: Бэтмен»).