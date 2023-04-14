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Сидни Элизабет Агудонг сыграет Нани в киноадаптации «Лило и Стича»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:40

Юная актриса Сидни Элизбет Агудонг сыграет роль старшей сестры и опекуна Лило — Нани в будущей киноадоптации мультфильма «Лило и Стич». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Агудонг выросла на Гавайях. Среди ее последних работ — «Морская полиция: Спецотдел», «У меня на районе» и «Западный Мичиган».

© Из соцсетей Сидни Элизабет Агудонг

В грядущей картине роль Лило исполнит актриса-новичок Майя Кеалоха. Помимо нее, в ленте снимутся Зак Галифианакис и Билли Магнуссен. Кого они сыграют, пока неизвестно.

Режиссером станет Дин Флейшер-Кэмп, номинированный на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Ван Васа.

Продюсерами проекта будут Дэн Лин («Годзилла против Конга») и Джонатан Эйрих («Два папы», «Алладин») из Rideback, а исполнительным продюсером — Райан Халприн («Лего Фильм: Бэтмен»).

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Он рассказывает о дружбе маленькой девочки Лило и инопланетного эксперимента по имени Стич, который изначально был создан, чтобы все разрушать.

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