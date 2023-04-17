В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis после жалобы общественника из «Царьграда»

Концерт группы Shortparis в Краснодаре отменили «по независящей от группы и организаторов причине», сообщается в соцсетях площадки «Кроп-арена». Выступление музыкантов было запланировано на 18 апреля.
Концертная площадка предложила владельцам билетов приехать на концерт Shortparis в другой город, обменять их на другое мероприятие на «Кроп-арене» или же вернуть деньги.
В апреле глава краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никита Изюмов потребовал от мэра города Евгения Наумова отменить концерт Shortparis из‑за критики военной спецоперации на территории Украины со стороны ее участников. Общественник назвал музыкантов «русофобами из „шоу-бизнеса“» и «грязью», которая «пытается лезть на наши сцены».
Вокалист Николай Комягин ответил, что считает необходимым «горевать вместе» горе, которое сейчас переживает страна. Именно об этом песня «Горе мое, горе», которую Shortparis исполнили с местным хором, именно в ней музыканты нашли ответ на этот вопрос, пояснил вокалист. Говоря о возможных ограничениях творчества, он заявил, что пока чувствует лишь самоцензуру.