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В Краснодаре потребовали отменить концерт группы Shortparis

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:34

Глава краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить концерт группы Shortparis. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Изюмов обратился к мэру города Евгению Наумову. По его словам, группа Shortparis, концерт которой запланирован на 18 апреля на «Кроп-арене» города, неоднократно выступала с критикой спецоперации на территории Украины.

«Русофобы из „шоу-бизнеса“ продолжают попытки заработать денег на наших гражданах. Несмотря на то что уже многие концерты были отменены, грязь все равно пытается лезть на наши сцены», — написал общественник.

В феврале Shortparis выступили в маленьком архангельском поселке Поньга (население около 120 человек). Тогда журналист 29.ru спросил у музыкантов, чувствует ли группа цензуру и почему остается в России.

Вокалист Николай Комягин ответил, что считает необходимым «горевать вместе» горе, которое сейчас переживает страна. Именно об этом песня «Горе мое, горе», которую Shortparis исполнили с местным хором, именно в ней музыканты нашли ответ на этот вопрос, пояснил вокалист. Говоря о возможных ограничениях творчества, он заявил, что пока чувствует лишь самоцензуру.

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