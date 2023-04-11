В Краснодаре потребовали отменить концерт группы Shortparis

Вокалист Николай Комягин ответил, что считает необходимым «горевать вместе» горе, которое сейчас переживает страна. Именно об этом песня «Горе мое, горе», которую Shortparis исполнили с местным хором, именно в ней музыканты нашли ответ на этот вопрос, пояснил вокалист. Говоря о возможных ограничениях творчества, он заявил, что пока чувствует лишь самоцензуру.