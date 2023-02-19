Shortparis выступили в маленьком архангельском поселке Поньга. Что сказали посетители?

Зрительница Марина задала следующий вопрос: «Я узнала, что ваша группа приезжает к нам в Онегу, и решила вечерком посмотреть ваши клипы. Обратила внимание на клип „Страшно“. И когда вы на первых кадрах зашли в зал, это было похоже на захват школы. И люди, сидящие на корточках, смотрели на вас со страхом. Почему вы показали свою воинственность в этом клипе?»