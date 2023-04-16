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«Странный мир», «Амстердам» и «Базз Лайтер» принесли больше всего убытков в 2022 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

Мультфильм Disney «Странный мир», комедийный детектив «Амстердам» с Марго Робби и Кристианом Бейлом, «Базз Лайтер» о культовом персонаже из «Истории игрушек» стали лидерами среди провальных фильмов, принесших наибольшие убытки в 2022 году. Подсчет провел Deadline.

«Странный мир» ушел в минус на 152,4 млн долларов — в кинотеатрах мультфильм показал слабый старт, поэтому уже через месяц он был доступен на стриминге Disney+.

«Амстердам» Дэвида О.Расселла, в котором, помимо Робби и Бейла, снялись Джон Дэвид Вашингтон, Тейлор Свифт, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой и Рами Малек, принес убытки на 108,4 млн долларов при бюджете в 80 млн.

Спин-офф о Баззе Лайтере не донес создателям 106 млн долларов. Deadline отметил, что преданные фанаты не были в восторге от того, что персонажа вместо Тима Аллена озвучил Крис Эванс.

Замыкают пятерку кассовых провалов боевик «Двойная петля» (89 млн долларов) и «Вавилон» Дэмиена Шазелла (87 млн). Бюджет первого фильма составил 90 млн долларов, но на него никто не пришел, пишет издание. Второй картине при бюджете в 80 млн долларов не помог звездный актерский состав.

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