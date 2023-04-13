Испания начала расследование в отношении создателей ChatGPT

Испанское агентство по защите персональных данных (AEPD) инициировало предварительное расследование в отношении компании OpenAI, разработавшей чат-бот на основе нейросети ChatGPT, сообщается на сайте регулятора.
AEPD собирается проверить OpenAI на «возможное нарушение правил». На прошлой неделе регулятор обратился к Европейскому совету по защите данных, которому он подведомственен, и попросил поднять тему о ChatGPT на следующем пленарном заседании.
«Агентство выступает за разработку и внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, при полном соблюдении действующего законодательства, поскольку считает, что только с этой отправной точки может осуществляться технологическое развитие, совместимое с правами и свободами людей», — отметили в AEPD.
В начале апреля власти Канады начали расследование в отношении OpenAI. Его запустили «в ответ на жалобу о сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия» пользователей.
Итальянские власти ограничили использование ChatGPT после утечки платежных данных пользователей и их разговоров. По их мнению, у OpenAI нет правовых оснований, оправдывающих «массовый сбор и хранение персональных данных» для обучения алгоритмов.