Испания начала расследование в отношении создателей ChatGPT

«Агентство выступает за разработку и внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, при полном соблюдении действующего законодательства, поскольку считает, что только с этой отправной точки может осуществляться технологическое развитие, совместимое с правами и свободами людей», — отметили в AEPD.