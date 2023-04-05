В Канаде проводят расследование в отношении создателей ChatGPT

«Технологии искусственного интеллекта и их влияние на конфиденциальность являются приоритетом для Управления. Мы должны идти в ногу со стремительными технологическими достижениями и опережать их, и это одна из моих ключевых задач в роли комиссара», — заявил комиссар по вопросам конфиденциальности Филипп Дюфрен.