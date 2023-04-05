Реклама
Новости

В Канаде проводят расследование в отношении создателей ChatGPT

Виктория Шанина
Сегодня в 17:04

Управление комиссара по защите частной жизни Канады начало расследование в отношении американской компании OpenAI, создавшей чат-бота на основе нейросети ChatGPT. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Технологии искусственного интеллекта и их влияние на конфиденциальность являются приоритетом для Управления. Мы должны идти в ногу со стремительными технологическими достижениями и опережать их, и это одна из моих ключевых задач в роли комиссара», — заявил комиссар по вопросам конфиденциальности Филипп Дюфрен.

Расследование было начато «в ответ на жалобу о сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия» пользователей. В ведомство отметили, что других подробностей раскрыть не могут, поскольку расследование активно.

Канада — уже вторая страна, объявившая о расследовании против OpenAI. Итальянские власти озаботились этим вопросом после утечки платежных данных пользователей и их разговоров с ChatGPT, в результате использование чат-бота в стране было ограничено.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»