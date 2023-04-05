В Канаде проводят расследование в отношении создателей ChatGPT

Управление комиссара по защите частной жизни Канады начало расследование в отношении американской компании OpenAI, создавшей чат-бота на основе нейросети ChatGPT. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Технологии искусственного интеллекта и их влияние на конфиденциальность являются приоритетом для Управления. Мы должны идти в ногу со стремительными технологическими достижениями и опережать их, и это одна из моих ключевых задач в роли комиссара», — заявил комиссар по вопросам конфиденциальности Филипп Дюфрен.
Расследование было начато «в ответ на жалобу о сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия» пользователей. В ведомство отметили, что других подробностей раскрыть не могут, поскольку расследование активно.
Канада — уже вторая страна, объявившая о расследовании против OpenAI. Итальянские власти озаботились этим вопросом после утечки платежных данных пользователей и их разговоров с ChatGPT, в результате использование чат-бота в стране было ограничено.