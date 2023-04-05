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Лента «Жанна Дюбарри» с первой за три года ролью Джонни Деппа откроет Каннский кинофестиваль

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:24

Историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV откроет Каннский кинофестиваль в 2023 году, сообщают Variety и Deadline. Фильм знаменует возвращение актера в кино после трехлетнего перерыва из‑за долгой судебной тяжбы с экс-супругой Эмбер Херд.

Премьера «Жанны Дюбарри» состоится 16 мая, в первый из одиннадцати дней фестиваля. Фильм выйдет на французском языке, и Депп почти не говорил по-французски до начала съемок, поэтому Variety отмечает, удалось ли актеру справиться с акцентом.

Молодая женщина из рабочего класса Жанна Дюбарри использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она становится фавориткой короля Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, с помощью нее возвращает себе страсть к жизни. Они безумно влюбляются. Вопреки всем приличиям и этикету Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.

Фильм снимет Майвенн Ле Беско («Мой король», «ДНК», «Ретушь»), она же сыграет графиню Жанну Дюбарри.

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