Лента «Жанна Дюбарри» с первой за три года ролью Джонни Деппа откроет Каннский кинофестиваль

Историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV откроет Каннский кинофестиваль в 2023 году, сообщают Variety и Deadline. Фильм знаменует возвращение актера в кино после трехлетнего перерыва из‑за долгой судебной тяжбы с экс-супругой Эмбер Херд.
Премьера «Жанны Дюбарри» состоится 16 мая, в первый из одиннадцати дней фестиваля. Фильм выйдет на французском языке, и Депп почти не говорил по-французски до начала съемок, поэтому Variety отмечает, удалось ли актеру справиться с акцентом.
Молодая женщина из рабочего класса Жанна Дюбарри использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она становится фавориткой короля Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, с помощью нее возвращает себе страсть к жизни. Они безумно влюбляются. Вопреки всем приличиям и этикету Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.
Фильм снимет Майвенн Ле Беско («Мой король», «ДНК», «Ретушь»), она же сыграет графиню Жанну Дюбарри.