Лента «Жанна Дюбарри» с первой за три года ролью Джонни Деппа откроет Каннский кинофестиваль

Молодая женщина из рабочего класса Жанна Дюбарри использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она становится фавориткой короля Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, с помощью нее возвращает себе страсть к жизни. Они безумно влюбляются. Вопреки всем приличиям и этикету Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.