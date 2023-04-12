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HBO Max объявил о старте съемок «Дома дракона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:03

HBO Max объявил о старте съемок второго сезона сериала «Дом дракона». Соответствующий пост появился в твиттере кабельной сети.

«Пришло время вернуться в Королевскую Гавань», — сказано в заявлении HBO. Подробности о продолжении пока не раскрываются.

Ранее Deadline писал, что второй сезон «Дома дракона» будет короче первого: в сериале будет восемь серий вместо десяти. По данным издания, это часть долгосрочного плана развития проекта, в рамках которого стриминг-сервис рассматривает вопрос о продлении шоу на третий сезон.

Релиз сериала состоялся 21 августа 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

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