Public Image Ltd анонсировали новый альбом и выпустили сингл с него

Альбом будет посвящен Норе Фостер, жене фронтмена группы Джона Лайдона. К сожалению, Нора скончалась на прошлой неделе в возрасте 80 лет. Последние 5 лет она страдала от болезни Альцгеймера, и Лайдон все это время ухаживал за ней.