Public Image Ltd анонсировали новый альбом и выпустили сингл с него

Британская экспериментальная рок-группа Public Image Ltd анонсировала первый за восемь лет альбом и выпустила сингл с него, сообщает NME. Пластинка получила злободневное название «End Of World» («Конец Света»), а ее релиз запланирован на 11 августа этого года.
Альбом будет посвящен Норе Фостер, жене фронтмена группы Джона Лайдона. К сожалению, Нора скончалась на прошлой неделе в возрасте 80 лет. Последние 5 лет она страдала от болезни Альцгеймера, и Лайдон все это время ухаживал за ней.
В январе Public Image Ltd выпустили трек «Hawaii», который Лайдон назвал «любовным письмом» умирающей жене.
Джон Лайдон, бывший вокалист Sex Pistols, выступавший под псевдонимом Джонни Роттен, основал Public Image Ltd в 1978 году в Лондоне. Группа считается одной из ключевых групп, стоявших у истоков постпанка как жанра.
Их второй альбом, «Metal Box», критики часто называют классикой жанра. Пластинка занимает 461-е место в списке «500 величайших альбомов всех времен» от журнала Rolling Stone. Всего коллектив выпустил 10 студийников, последний из которых увидел свет в 2015 году.