Умер основатель группы The Clash Кит Левен

После гастролей с Yes Левен в 1976 году основал The Clash вместе с Миком Джонсом, убедив будущего фронтмена группы Джо Страммера покинуть The 101ers и присоединиться к ним. Затем Левен покинул The Clash еще до того, как они начали записывать музыку, и вместе с Джоном Лайдоном основал Public Image Ltd после распада Sex Pistols.