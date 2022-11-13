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Умер основатель группы The Clash Кит Левен
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:20

Основатель групп The Clash и Public Image Ltd, гитарист Кит Левен скончался в возрасте 65 лет в Великобритании. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на литературоведа Адама Хаммонда.

По его словам, музыкант был «одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен». Причина смерти музыканта не называется.

«Кит стремился создать новую парадигму в музыке, и с добровольными соавторами Джоном Лайдоном и Джа Уобблом преуспели в этом. Его девятиминутная игра на гитаре в „Theme“, первого трека на первом альбоме PiL, определила, какой должна быть альтернативная музыка», — написал Хаммонд.

После гастролей с Yes Левен в 1976 году основал The Clash вместе с Миком Джонсом, убедив будущего фронтмена группы Джо Страммера покинуть The 101ers и присоединиться к ним. Затем Левен покинул The Clash еще до того, как они начали записывать музыку, и вместе с Джоном Лайдоном основал Public Image Ltd после распада Sex Pistols.

Первый альбом Public Image Ltd «First Issue» вышел в 1978 года, ему предшествовал сингл «Public Image», который вошел в десятку лучших в чартах. Второй альбом группы «Metal Box» 1979 года считается классикой пост-панка. В 1983 году Левен покинул коллектив.

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