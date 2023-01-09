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Public Image Ltd выпустили первую песню за 7 лет. Она посвящена жене Джона Лайдона

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09

Экспериментальная рок-группа Public Image Limited, основанная экс-вокалистом Sex Pistols Джоном Лайдоном (Джонни Роттен), выпустила первый за семь лет трек. Он называется «Hawaii» и посвящен жене фронтмена Норе, которая страдает от болезни Альцгеймера.

Лайдон называет песню эмоциональной балладой о любви к Норе. В композиции он размышляет о жизни, вспоминая один из самых счастливых моментов с ней.

«Песня посвящена всем, кто переживает трудные времена на своем жизненном пути вместе с человеком, который больше всего дорог. Это еще и символ надежды, что в конечном итоге любовь побеждает все», — говорится в заявлении Лайдона.

С этим треком Public Image Ltd будут соревноваться за право представить Ирландию на «Евровидении» в этом году. В следующем месяце группа примет участие в национальном отборочном этапе. Его победитель отправится на «Евровидение» в Глазго — Великобритания будет принимать конкурс в этом году от имени Украины. В 2022-м организаторы решили, что проводить мероприятие на Украине будет опасно из‑за продолжающейся российской спецоперации.

На сайте Public Image Ltd говорится, что в этом году они готовят новый альбом. Подробности обещают раскрыть позднее.

Public Image Ltd образована Лайдоном в Лондоне в 1978 году и считается одной из самых важных групп для формирования постпанка. Их второй альбом «Metal Box» критики называют классикой жанра, пластинка занимает 461-е место в списке «500 величайших альбомов всех времен» от Rolling Stone. Всего коллектив успел выпустить 10 студийников, последний из которых увидел свет в 2015 году.

В ноябре ушел из жизни экс-гитарист PiL Кит Левен, который был одним из основателей группы.

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Джон ЛайдонДжонни Роттен
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