Public Image Ltd выпустили первую песню за 7 лет. Она посвящена жене Джона Лайдона

С этим треком Public Image Ltd будут соревноваться за право представить Ирландию на «Евровидении» в этом году. В следующем месяце группа примет участие в национальном отборочном этапе. Его победитель отправится на «Евровидение» в Глазго — Великобритания будет принимать конкурс в этом году от имени Украины. В 2022-м организаторы решили, что проводить мероприятие на Украине будет опасно из‑за продолжающейся российской спецоперации.