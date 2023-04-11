На «Госуслугах» вернули кнопку удаления аккаунта

На сайте и мобильном приложении «Госуслуг» снова можно удалить учетную запись. Внимание на это обратил РБК.
Чтобы избавиться от аккаунта, необходимо открыть вкладку «Профиль» и в разделе «Учетная запись» найти кнопку «Удалить учетную запись». В мобильном приложении механика примерно та же.
В Министерстве цифрового развития возвращение этой функции пока не прокомментировали.
Кнопка удаления аккаунта на «Госуслугах» пропала 31 марта. В техподдержке портала заявляли, что единственный способ уничтожить учетную запись — лично обратиться в центр обслуживания.
При этом в Минцифры сказали, что опцию убрали из‑за «участившихся взломов личных кабинетов».