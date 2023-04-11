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На «Госуслугах» вернули кнопку удаления аккаунта

Виктория Шанина
Сегодня в 09:53

На сайте и мобильном приложении «Госуслуг» снова можно удалить учетную запись. Внимание на это обратил РБК.

Чтобы избавиться от аккаунта, необходимо открыть вкладку «Профиль» и в разделе «Учетная запись» найти кнопку «Удалить учетную запись». В мобильном приложении механика примерно та же.

В Министерстве цифрового развития возвращение этой функции пока не прокомментировали.

Кнопка удаления аккаунта на «Госуслугах» пропала 31 марта. В техподдержке портала заявляли, что единственный способ уничтожить учетную запись — лично обратиться в центр обслуживания.

В соцсетях предположили, что это связано с заявлением Генштаба, сделанным в тот же день. Ведомство сообщило, что повестки в военкомат в рамках весеннего призыва на срочную службу будут рассылать в электронном виде.

При этом в Минцифры сказали, что опцию убрали из‑за «участившихся взломов личных кабинетов».

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Генштаб
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