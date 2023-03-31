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На сайте «Госуслуг» пропала кнопка удаления учетной записи

Виктория Шанина
Сегодня в 16:42

На сайте и в приложении «Госуслуг» пропала возможность удаления учетной записи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора техподдержки платформы.

В мобильном приложении в разделе удаления учетной записи теперь высвечивается сообщение с текстом «Функция удаления недоступна». На сайте «Госуслуг» кнопки «Удалить аккаунт» и вовсе нет.

Оператор поддержки пояснил ТАСС, что кнопка удаления записи была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры.

«На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», — сказал сотрудник техподдержки.

31 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что повестки в военкомат в рамках весеннего призыва на срочную службу будут рассылать в электронном виде. Вручение повесток лично будет проводиться, если у призывника нет технической возможности получить ее онлайн.

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Генштаб
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Владимир Цимлянский
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