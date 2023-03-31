На сайте «Госуслуг» пропала кнопка удаления учетной записи

31 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что повестки в военкомат в рамках весеннего призыва на срочную службу будут рассылать в электронном виде. Вручение повесток лично будет проводиться, если у призывника нет технической возможности получить ее онлайн.