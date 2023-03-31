В России будут присылать электронные повестки

Повысить границы призывного возраста планируют с 2024 года. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который увеличит максимальный возраст призыва сразу до 30 лет, а минимальный будет возрастать постепенно: в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30 лет, в 2026-м — с 21 года до 30 лет.