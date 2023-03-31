В России будут присылать электронные повестки

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — заявил он.
Контр-адмирал отметил, что военкоматы учли «положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации». Тогда, по его словам, россияне «не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал „Госуслуг“, изъявляли желание принять участие в специальной военной операции».
Накануне Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. С 1 апреля по 15 июля на срочную службу планируют призвать 147 тыс. человек — это на 1250 больше, чем в прошлый весенний призыв.
Нынешней весной и летом будут, как и раньше, призывать людей в возрасте от 18 до 27 лет.
Повысить границы призывного возраста планируют с 2024 года. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который увеличит максимальный возраст призыва сразу до 30 лет, а минимальный будет возрастать постепенно: в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30 лет, в 2026-м — с 21 года до 30 лет.