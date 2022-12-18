Мединский будет руководить созданием нового учебника по истории

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
По его словам, на написание учебника потребуется около года. Группа создает школьное пособие не с нуля — она будет использовать уже готовые учебники по истории под редакцией Анатолия Васильевича и другие.
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где весь год учащимся рассказывают о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.
В сентябре был принят закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России. Он предполагает, что учебники везде должны быть одинаковыми. До вступления закона в силу школы сами разрабатывали курс, ориентируясь на рекомендованные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).
В ноябре директор Российского военно-исторического общества Михаила Мягков заявил, что в новых учебниках по истории 11-классникам расскажут про давление на Россию коллективного Запада и «подвиги героев спецоперации», таких как командир батальона «Спарта» Владимир Жога.