В российских учебниках по истории появятся главы про военную операцию на Украине

В России выпустят новые учебники истории, в которых будут главы, посвященные российской военной операции на Украине. Об этом на встрече с молодежными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, передает пресс-служба партии.
«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят», — сказал он.
Турчак заявил о важности «сохранения исторической правды», отметив, что представители ветеранских организаций просили помочь выпустить учебник истории, где бы особое внимание уделялось России в Великой Отечественной войне.
«Это острая потребность — помнить правду. Когда снимали великие фильмы о Великой Отечественной войне, каждая деталь в кадре была правдива. Очень символична работа, которой занимаются наши поисковики — поднимают останки бойцов и по крупицам собирают правду о бойцах, погибших за Родину. Истории каждого солдата, эти ручейки, сливаются в большую реку правды. Она питает нас, благодаря ей мы становимся сильнее», — пояснил он.
В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах начнут проводить уроки, где детям расскажут о целях и задачах спецоперации на Украине. По его словам, «на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны», а в школах уже прошли «уроки по обществознанию, истории, о том, что действительно происходит».
Институт стратегии образования Российской академии образования включил в программу учебного модуля «Введение в новейшую историю России» присоединение Крыма и признание Кремлем ДНР и ЛНР.