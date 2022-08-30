В российских учебниках по истории появятся главы про военную операцию на Украине

В России выпустят новые учебники истории, в которых будут главы, посвященные российской военной операции на Украине. Об этом на встрече с молодежными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске заявил секретарь генсовета «Единой России» , первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак , передает пресс-служба партии.

«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят», — сказал он.

«Это острая потребность — помнить правду. Когда снимали великие фильмы о Великой Отечественной войне, каждая деталь в кадре была правдива. Очень символична работа, которой занимаются наши поисковики — поднимают останки бойцов и по крупицам собирают правду о бойцах, погибших за Родину. Истории каждого солдата, эти ручейки, сливаются в большую реку правды. Она питает нас, благодаря ей мы становимся сильнее», — пояснил он.