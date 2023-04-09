Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из «Современника»

В марте в «Современнике» сказали, что спектакль с участием Ахеджаковой не снят, а она продолжает работать в театре. В начале апреля СМИ со ссылкой на саму актрису писали, что она написала заявление на увольнение, при этом в пресс-службе «Современника» все еще отрицали эти сообщения.