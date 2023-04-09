Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из «Современника». Об этом ТАСС сообщил директор театра Юрий Кравец.
По его словам, Ахеджакова написала заявление об уходе по собственному желанию. Она не является актрисой «Современника» с 5 апреля.
В начале февраля «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.
Позже актриса написала «Новой газете» письмо, в котором поблагодарила поклонников за письма поддержки и попрощалась со сценой.
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