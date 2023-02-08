Последний спектакль с Ахеджаковой сняли с репертуара в «Современнике»

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких‑то людей, которые пишут ему письма, и Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сообщила она изданию «Подъем».