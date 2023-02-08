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Последний спектакль с Ахеджаковой сняли с репертуара в «Современнике»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:10

В «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой — «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. Больше в театре у нее не осталось ролей, сказала народная артистка России РИА «Новости».

В качестве причины отмены она назвала распоряжение Департамента культуры. О дальнейших планах актриса говорить не готова, поскольку, по ее словам, их пока нет.

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких‑то людей, которые пишут ему письма, и Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сообщила она изданию «Подъем».

Актриса добавила, что попросила члена Совета по правам человека при президенте Еву Меркачеву спросить у Департамента культуры, «до какой степени это их идея». «Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения „Современнику“, убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?» — спрашивает она.

Ахеджакова выступала в «Современнике» с 1977 года. После начала военной операции на Украине актриса неоднократно выступала против боевых действий. Кроме того, она призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

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