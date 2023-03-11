«Прощай, моя дорогая. Держись»: Лия Ахеджакова попрощалась со сценой

Лия Ахеджакова написала «Новой газете» письмо, в котором поблагодарила поклонников за письма поддержки и попрощалась со сценой.
«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка „Старосветские помещики“ Гоголя, Богдан сказал мне: „Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать“. И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: „Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя“. Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!», — написала Ахеджакова.
Она также поблагодарила «Новую газету» и режиссера Кирилла Серебренникова, которые попросили присылать письма в поддержку актрисы. «Такого потока любви, сочувствия, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут „наши“ люди, которые населяют Земной шар», — отметила народная артистка.
В начале февраля «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой — «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.
После этого «Новая газета» и Кирилл Серебренников объявили о сборе писем и открыток для актрисы. По словам режиссера, их прислали более 15 тыс., из них сверстали книгу и передали Ахеджаковой.