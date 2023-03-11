Реклама
Новости

«Прощай, моя дорогая. Держись»: Лия Ахеджакова попрощалась со сценой

Семён Гудошников
Сегодня в 12:40

Лия Ахеджакова написала «Новой газете» письмо, в котором поблагодарила поклонников за письма поддержки и попрощалась со сценой.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка „Старосветские помещики“ Гоголя, Богдан сказал мне: „Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать“. И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: „Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя“. Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!», — написала Ахеджакова.

Она также поблагодарила «Новую газету» и режиссера Кирилла Серебренникова, которые попросили присылать письма в поддержку актрисы. «Такого потока любви, сочувствия, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут „наши“ люди, которые населяют Земной шар», — отметила народная артистка.

В начале февраля «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой — «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.

После этого «Новая газета» и Кирилл Серебренников объявили о сборе писем и открыток для актрисы. По словам режиссера, их прислали более 15 тыс., из них сверстали книгу и передали Ахеджаковой.

расскажите друзьям
люди
Лия АхеджаковаБогдан СтупкаКирилл Серебренников
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»