«Прощай, моя дорогая. Держись»: Лия Ахеджакова попрощалась со сценой

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка „Старосветские помещики“ Гоголя, Богдан сказал мне: „Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать“. И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: „Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя“. Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!», — написала Ахеджакова.