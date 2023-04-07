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Власти изучат вопрос упрощенной выдачи гражданства РФ ученым

Виктория Шанина
Сегодня в 09:07

Правительство России рассмотрит вопрос об упрощении процедуры получения российского гражданства, в том числе для ученых. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.

Вопрос упрощенной выдачи гражданства на встрече поднял член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин. Он заявил, что не все этнические русские, проживающие в России или других странах, могут напрямую обратиться за получением российского гражданства, поскольку эта процедура сложна и занимает много времени.

Плякин попросил Мишустина упростить этот процесс для этнических русских, а не «ужесточать иммиграцию к нам в страну квалифицированных специалистов, бизнесменов, ученых, которые готовы привозить к нам свои знания, опыт, деньги».

«По поводу гражданства — вопрос связан с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение», — ответил премьер-министр.

Он также напомнил, что в Госдуму был внесен законопроект об упрощении получения российского гражданства учеными, но кабмин не дал свой отзыв на документ. Мишустин пообещал дать поручение отреагировать на законопроект руководителю аппарата правительства.

В 2019 году Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского паспорта украинцам из Луганской и Донецкой областей Украины. В мае 2022-го Путин расширил упрощенный прием в российское гражданство на жителей Запорожской и Херсонской областей. А с июля прошлого года получить гражданство РФ в упрощенном порядке могут все граждане Украины.

Также на получение гражданства по упрощенной схеме могут претендовать иностранцы как минимум с одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий, включая военнослужащих ВС РФ.

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Михаил МишустинВладимир Путин
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