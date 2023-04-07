Власти изучат вопрос упрощенной выдачи гражданства РФ ученым

Вопрос упрощенной выдачи гражданства на встрече поднял член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин. Он заявил, что не все этнические русские, проживающие в России или других странах, могут напрямую обратиться за получением российского гражданства, поскольку эта процедура сложна и занимает много времени.