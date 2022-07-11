Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сам документ.

В указе отмечается, что соответствующее право также распространяется на тех, кто ранее имел гражданство РФ, но отказались от него.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее такой схемой могли воспользоваться только украинские граждане, которые живут в Донецкой или Луганской Народной Республике.