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Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства РФ иностранцам, служащим в ВС
Виктория Шанина
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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Речь идет об упрощенной подаче заявления о приеме в гражданство. Иностранцам, заключившим контракт с ВС на срок не менее одного года, теперь не нужно предоставлять вид на жительство.

Вместе с тем иностранцам-контрактникам отныне необязательно соблюдать условия о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.

Кроме того, первый контракт о прохождении военной службы можно заключить на 1 год. Ранее минимальный срок составлял 5 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в миграционном центре «Сахарово» развернут инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. Он отметил, что столичные власти «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан».

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. На фоне этого посольство Киргизии в России предостерегло граждан республики, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств, а также напомнило, что за это грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

С соответствующими обращениями выступили власти Узбекистана и Казахстана. Страны предупредили, что участие в военных конфликтах на территории других стран или на их стороне может быть уголовно наказуемо.

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