За неделю из 365 нарушителей правил дорожного движения в городе Денпасаре 43 оказались иностранцами. 17 человек из нарушителей-иностранцев — россияне, сообщает Detik со ссылкой на полицию.
Чаще всего нарушителей ловят на езде без шлема, в остальных случаях это вождение без автомобильного номера и без паспорта транспортного средства. Иностранцев штрафовали за нарушения на месте.
«Мы будем принимать решительные меры против нарушителей правил дорожного движения. Это во благо и безопасность всех во время вождения, а также для минимизации дорожно-транспортных происшествий», — заявил представитель местной полиции Кетут Сукади.
В середине марта губернатор острова Вайан Костер объявил о разрешении иностранным туристам арендовать транспортные средства на Бали только через турагентства. По его словам, иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила, ездят на арендованных мотоциклах без водительских прав.
20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне, которые оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения. Иммиграционная служба Бали заявила, что мониторит иностранцев через соцсети.