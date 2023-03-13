На Бали туристам запретили арендовать мотоциклы

Власти Бали запретили иностранным туристам пользоваться мотоциклами для передвижения по острову. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора Ваяна Костера.
Такое решения было принято после ряда аварий, которые привели к травмам и смертям. «Они [туристы] нарушают порядок и ведут себя плохо», — заявил Костер.
Теперь иностранцы должны пользоваться только теми видами транспорта, которые были подготовлены туристическими службами. Как будет поддерживаться запрет, пока неясно. Костер обратился в Минюст с просьбой разрешить Бали аннулировать визы, если иностранные туристы будут замечены за ездой на мотоциклах.
В феврале российский турист был задержан полицией на острове после того, как ехал на мотоцикле в нетрезвом виде и врезался в местного велосипедиста.