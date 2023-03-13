На Бали туристам запретили арендовать мотоциклы

Теперь иностранцы должны пользоваться только теми видами транспорта, которые были подготовлены туристическими службами. Как будет поддерживаться запрет, пока неясно. Костер обратился в Минюст с просьбой разрешить Бали аннулировать визы, если иностранные туристы будут замечены за ездой на мотоциклах.