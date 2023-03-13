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На Бали туристам запретили арендовать мотоциклы

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:58

Власти Бали запретили иностранным туристам пользоваться мотоциклами для передвижения по острову. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора Ваяна Костера.

Такое решения было принято после ряда аварий, которые привели к травмам и смертям. «Они [туристы] нарушают порядок и ведут себя плохо», — заявил Костер.

Теперь иностранцы должны пользоваться только теми видами транспорта, которые были подготовлены туристическими службами. Как будет поддерживаться запрет, пока неясно. Костер обратился в Минюст с просьбой разрешить Бали аннулировать визы, если иностранные туристы будут замечены за ездой на мотоциклах.

В феврале российский турист был задержан полицией на острове после того, как ехал на мотоцикле в нетрезвом виде и врезался в местного велосипедиста.

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