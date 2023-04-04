Реклама
Новости

В Москве и Подмосковье могут запустить доставку вина

Илья Голубев
Сегодня в 21:07

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила запуск в экспериментальном режиме онлайн-доставки вина по Москве и Подмосковью. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службы правительства и Министерства финансов, сотрудники которого и выступили авторами инициативы.

Доставка будет запущена с 1 ноября, если до этого времени его согласует правительство и примет Государственная дума. Доступны будут только вина российского производства, а логистика полностью ляжет на плечи «Почты России».

Минфин еще в 2022 году предложил продавать российские вина онлайн и доставлять их на дом покупателю. Саму идею годом ранее озвучил президент России Владимир Путин.

Инициативу поддержало Министерство промышленности и торговли, согласившееся, что это поможет развитию винной отрасли в стране. Однако в Министерстве здравоохранения беспокоятся о риске попадания алкогольных напитков в руки несовершеннолетних граждан.

Согласно законопроекту, получить заказ для получения заказа необходимо подтвердить свой возраст, показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Именно вариант с курьером вызывает наибольшие опасения у Минздрава, так как в этот момент происходит непубличная передача алкоголя покупателю.

Власти страны стараются привлечь внимание россиян к отечественному вину. Так, в марте было объявлено, что вина из выращенного в России винограда и соответствующие всем стандартам качества виноделия получат специальную марку с эмблемой «Вино России».

расскажите друзьям
теги
Правительство РФГосдумаПочта России
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»