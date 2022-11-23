В Москве и области запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина

С 1 ноября 2023 года начнется эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина в Москве и области. Он продлится до 31 июля 2026-го, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект правительства.
В документе, основным автором которого выступил Минфин, сказано, что алкоголь можно будет купить на сайте «Почты России». Однако доставка не будет оперативной: компания начнет развозить заказы лишь спустя 24 часа после подтверждения.
«Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа», — рассказали в Министерстве финансов.
В Минфине заметили, что онлайн-продажа вина поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит выбор россиян в пользу отечественной продукции.
Из законопроекта следует, что, чтобы получить заказ, необходимо подтвердить свой возраст. Возможно два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В Минпромторге инициативу поддержали, напомнив, что еще в 2021 году Владимир Путин поручил провести эксперимент по продаже отечественного вина с помощью сайта «Почты России».
Против онлайн-продажи алкоголя высказались в Минздраве. Министры опасаются, что, поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним.