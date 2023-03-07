Вина из отечественного винограда получат маркировку «Вино России»

Вина из выращенного в РФ винограда и соответствующие всем стандартам качества виноделия получат специальную марку с эмблемой «Вино России». Об этом сообщает ТАСС.
В Минфине рассказали, что главная цель этой меры — добиться повышения качества отечественных вин и информировать покупателей о них.
«Марки с эмблемой „Вино России“ будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию „Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России“ и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции», — подчеркнули в министерстве.
1 ноября 2023 года в Москве и Подмосковье стартует эксперимент по онлайн-продаже отечественных вин, он продлится до 31 июля 2026-го. Алкоголь можно будет купить на сайте «Почты России», а также на маркетплейсах.