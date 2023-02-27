СМИ: Зендая увеличила гонорар за «Эйфорию» и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на ТВ

Столько же денег зарабатывают Майкл Китон за «Ломку», Элизабет Мосс за «Сияющих» и Джейсон Судейкис за «Теда Лассо», добавляет Беллони. Самым высокооплачиваемым актером на телевидении считается Джон Красински, который продюсирует и снимается в «Джеке Райане» для Amazon Prime Video и зарабатывает за серию 2 млн долларов.