СМИ: Зендая увеличила гонорар за «Эйфорию» и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на ТВ

Зендая изменила контракт с телеканалом HBO, в сериале «Эйфория» которого она играет главную роль, и добилась увеличения своего гонорара. Точные цифры неизвестны, речь может идти о миллионе долларов за каждый эпизод, пишет журналист и основатель сайта Puck News Мэттью Беллони.
При этом в предположительный миллион долларов Зендаи не входят дополнительные гонорары. По словам Беллони, актриса может стать одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении.
Столько же денег зарабатывают Майкл Китон за «Ломку», Элизабет Мосс за «Сияющих» и Джейсон Судейкис за «Теда Лассо», добавляет Беллони. Самым высокооплачиваемым актером на телевидении считается Джон Красински, который продюсирует и снимается в «Джеке Райане» для Amazon Prime Video и зарабатывает за серию 2 млн долларов.