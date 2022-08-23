Выступление «Сплин» в Москве отменили. Ранее лидер группы поддержал со сцены уехавших артистов

Группа «Сплин», скорее всего, не выступит на московском фестивале «Музыка с сильным характером». Об этом лидер коллектива Александр Васильев рассказал «Коммерсанту».

На просьбу о комментарии музыкант ответил: «И так все понятно». По всей видимости, отмена связана с предыдущим выступлением «Сплин» на фестивале «Чернозем» в Воронеже. Тогда Васильев посвятил исполнение песни «Выхода нет» артистам, которые вынуждены были уехать из России.

Во время выступления музыкант сказал, что «рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства». «Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся», — добавил он.

Как отмечает «Коммерсант», Васильев и до этого исполнял на фестивалях и сольных концертах специальную подборку песен. Большинство их них были написаны еще в 2020 году, но сейчас кажутся еще актуальнее. Вот цитата из одной из таких композиций «Кесарь»: «Выстрелы, вспышки, сирена и дым. Сколько же можно стрелять по своим?».

Официально об отмене выступления «Сплина» на «Музыке с сильным характером» не сообщалось. Организаторы фестиваля не смогли дать «Афише Daily» ответ на вопрос, состоится ли выступление.

Изначально (еще в 2021 году) планировалось, что на «Музыке с сильным характером» также выступит «Мумий Тролль». Однако в начале марта музыканты объявили о приостановке концертной деятельности из‑за российской военной операции на Украине. Название группы пропало с афиш фестиваля.

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