Помощнику режиссера вестерна «Ржавчина» вынесли приговор по делу об убийстве Галины Хатчинс

Помощника режиссера вестерна «Ржавчина» Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам условного заключения по делу о неумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщил Variety.
Кинематографист не признал себя виновным в небрежном использовании смертельно опасного оружия. Однако ему удалось избежать реального тюремного срока. Ожидается, что Холлс даст показания на предварительном слушании в мае.
Там будут рассматриваться обвинения в адрес актера Алека Болдуина, который выстрелил из, как он предполагал, незаряженного пистолета в сторону съемочной группы. Другой ответчицей выступит специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид.
В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к уголовным преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.
В день трагедии Гутьеррес-Рид зарядила реквизитный пистолет патронами, которые должны были быть холостыми, Холлс проверял оружие, а Болдуин произвел два роковых выстрела, в результате которых погибла Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуз.
Ранее прокурор Кари Морриси заявлял, что Холлс должен был проверить каждый патрон в пистолете перед тем, как оружие оказалось в руках Болдуина. Кинематографист сам признавался, что не сделал это.
«На этой съемочной площадке были очевидные проблемы с безопасностью, и мистер Холлс был, как известно суду, координатором по безопасности на съемочной площадке», — подчеркнул прокуррор.
Защита Холлса утверждала же, что помощник режиссера «не может контролировать, как другие люди обращаются с огнестрельным оружием». Адвокат мужчины заявила, что тот «испытывает сильную боль и тяжелую травму».
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Как сообщалось, исполнитель главной роли Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны.
После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение. Однако прокуратура предъявила в адрес Болдуина и консультанта по оружию Ханны Гутьеррес-Рид обвинение в непредумышленном убийстве.
Также на Болдуина и Гутьеррес-Рид подали в суд родители Галины Хатчинс. Они обвинили команду «Ржавчины» в «халатности, умышленном причинении морального вреда, оскорблении действием и потере общности семьи вследствие смерти родственника».