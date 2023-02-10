Родители оператора Галины Хатчинс, убитой на съемках картины «Ржавчина», подали иск к Алеку Болдуину

Родственники оператора Галины Хатчинс, застреленной на съемках фильма «Ржавчина», подали в суд на американского актера Алека Болдуина и производственную команду ленты, пишет The Guardian.
Истцы — мать Хатчинс Ольга Соловей, отец Анатолий Андросович и младшая сестра Светлана Земко. Все они, по сообщению газеты, проживают на территории Украины. В числе тех, против кого подан иск, — специалистка по оружию Ханна Гутьеррес-Рид.
Газета перечисляет выдвинутые обвинения: «Халатность, умышленное причинение морального вреда, оскорбление действием и потеря общности семьи вследствие смерти родственника». Последние два — термины в праве Соединенных Штатов, там семья и намерена инициировать суд. Масштабы возможных санкций в отношении актера не уточняются.
Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен «Ржавчины», не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение.
Производство картины решили перенести из Нью-Мексико, Болдуин продолжит в ней сниматься. Прокуратура готовится предъявить ему обвинение в непредумышленном убийстве.
В Нью-Мексико оно относится к уголовным преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.