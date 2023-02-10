Родители оператора Галины Хатчинс, убитой на съемках картины «Ржавчина», подали иск к Алеку Болдуину

Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен «Ржавчины», не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.