Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян

Убийство произошло 27 июля 2018 года в Москве. По данным следствия, сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.