Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян

В карточке дела говорится, что погибшего от рук своих дочерей решили судить по двум эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за изготовление порнографии.
Убийство произошло 27 июля 2018 года в Москве. По данным следствия, сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.
Сестрам Хачатурян вменялось убийство, совершенное по предварительному сговору. Защита сестер утверждала, что они действовали в рамках необходимой самообороны.
В марте 2021 года сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях, возбужденному в отношении их отца Михаила.