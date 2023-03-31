Реклама
Новости

Суд рассмотрит дело отца сестер Хачатурян

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:43

Бутырский суд Москвы посмертно будет судить Михаила Хачатуряна. Об этом пишут РИА «Новости».

В карточке дела говорится, что погибшего от рук своих дочерей решили судить по двум эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за изготовление порнографии.

Убийство произошло 27 июля 2018 года в Москве. По данным следствия, сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.

Сестрам Хачатурян вменялось убийство, совершенное по предварительному сговору. Защита сестер утверждала, что они действовали в рамках необходимой самообороны.

В марте 2021 года сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях, возбужденному в отношении их отца Михаила.

Подробности по теме
Женское дело: что сейчас с уголовными процессами над сестрами Хачатурян и Юлией Цветковой*
расскажите друзьям
люди
Михаил Хачатурян
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»