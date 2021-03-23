Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях, возбужденному в отношении их отца Михаила. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката девушек Алексея Паршина.

Он отметил, что девушки уже ознакомились с постановлением о возбуждении дела на их отца. Михаил Хачатурян обвиняется по статьям об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. Защита сестер утверждает, что они действовали в рамках необходимой самообороны.

Ранее адвокаты уже добивались возбуждения дела против Михаила Хачатуряна, но следствие отказалось это сделать. Из‑за того что мужчина умер, дело можно было завести только с согласия родственников, но они его не давали.

В конце прошлого года Басманный суд Москвы признал отказ в возбуждении уголовного дела в отношении отца сестер Хачатурян незаконным. На проведении дальнейшего расследования настояли сестры умершего с целью его реабилитации.

В феврале Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины. Дело младшей из сестер — Марии — рассматривает отдельно другой суд, поскольку, согласно экспертизе, в момент совершения преступления она была невменяема. Прокуратура предложила направить ее на принудительное лечение.