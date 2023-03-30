Реклама
Новости

Путин подписал указ о весеннем призыве. Число призывников увеличилось на 1250 — до 147 тыс.

Семён Гудошников
Сегодня в 21:33

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля по 15 июля планируют призвать 147 тыс. человек — это на 1250 больше, чем в прошлый весенний призыв.

Нынешней весной и летом будут, как и раньше, призывать людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Повысить границы призывного возраста планируют с 2024 года. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который увеличит максимальный возраст призыва сразу до 30 лет, а минимальный будет возрастать постепенно: в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30 лет, в 2026-м — с 21 года до 30 лет.

В документе подчеркивается, что желающие смогут пойти служить с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста. Идею увеличения призывного возраста поддержал Владимир Путин.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»