Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 1 апреля по 15 июля планируют призвать 147 тыс. человек — это на 1250 больше, чем в прошлый весенний призыв.
Нынешней весной и летом будут, как и раньше, призывать людей в возрасте от 18 до 27 лет.
Повысить границы призывного возраста планируют с 2024 года. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который увеличит максимальный возраст призыва сразу до 30 лет, а минимальный будет возрастать постепенно: в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30 лет, в 2026-м — с 21 года до 30 лет.
В документе подчеркивается, что желающие смогут пойти служить с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста. Идею увеличения призывного возраста поддержал Владимир Путин.