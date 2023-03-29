Пластик негативно отражается на здоровье человека на протяжении всего своего жизненного цикла — от добычи сырья до образования отходов и их утилизации, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых Глобальной обсерватории здоровья планеты Бостонского колледжа, австралийского фонда Миндеру и Научного центра Монако.
Жизненный цикл пластика состоит из трех фаз: производства, использования и утилизации. Говоря о первом этапе, исследователи отмечают, что шахтеры и нефтяники, которые добывают ископаемое сырье для производства пластика, а также рабочие на полимерных производствах находятся в зоне особого риска.
«[Они] подвержены повышенной смертности от травм, <…> силикоза (профессиональное заболевание легких, обусловленное вдыханием пыли с содержанием диоксида кремния. — Прим. ред.), сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни легких и рака органов дыхания», — говорится в отчете.
Кроме того, в зоне риска — жители близких к производствам и свалкам территорий. В списке угроз — преждевременные роды, дефицит веса у новорожденных, детская лейкемия и астма. Еще выше риски у детей в утробе матери.
Здесь же — болезни, которые уже упоминались в связи с добычей материалов и работой на фабриках: разнообразные заболевания сердца, хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких.
ㅤ
«Частицы макро- и микропластика были обнаружены в организмах сотен морских видов, включая те, что потребляет человек. <…>
ㅤ
Попадание пластика в организмы морских обитателей приводит к прямому (хотя и недостаточно точно исследованному с количественной точки зрения) воздействию на человека».
При этом влияние микропластика на здоровье человека остается малоизученным. Некоторые специалисты считают, что он способен повреждать клетки организма.
Вред пластмасс еще сильнее усугубляется низкими показателями рекуперации (возвращения материалов для повторного использования) и переработки, а также длительным сохранением отходов в окружающей среде, утверждают авторы доклада.
Они добавляют: «Утилизация пластика крайне неэффективна: во всем мире уровень рекуперации и переработки составляет менее 10%. В результате ежегодно в окружающую среду попадает примерно 22 млн тонн пластиковых отходов».
ㅤ
«Большая их часть относится к одноразовому пластику — она добавляется к более чем 6 миллиардам тонн пластиковых отходов, которые скопились на планете начиная с 1950 года».
Исследователи призывают как можно скорее заключить международный договор о пластике, который бы контролировал его производство и использование. Их выводы поддержал ряд ученых, не принимавших участие в работе над отчетом.
Например, по словам руководителя научной группы в австралийском медицинском исследовательском институте QIMR Berghofer Андреаса Зубира, каждую неделю среднестатистический житель Земли проглатывает и вдыхает количество микропластика, достаточное для выпуска банковской карты.
В июле 2022 года ученые впервые обнаружили микропластик в молоке, мясе и крови сельскохозяйственных животных. Он был найден и в образцах гранулированного корма — это указывает на один из путей попадания частиц в организм животных. Упаковка гранул также была пластиковой.