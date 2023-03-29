Во время использования и при утилизации пластмассы выделяют токсичные химические вещества. Значительная часть полимеров попадет в Мировой океан:

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«Частицы макро- и микропластика были обнаружены в организмах сотен морских видов, включая те, что потребляет человек. <…>

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Попадание пластика в организмы морских обитателей приводит к прямому (хотя и недостаточно точно исследованному с количественной точки зрения) воздействию на человека».