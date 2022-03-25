В крови человека впервые обнаружили частицы микропластика

Ученые медицинского центра Университета Амстердама впервые обнаружили в крови человека частицы микропластика. Об этом они сообщили в научном журнале Environment International.

Специалисты изучили образцы крови 22 анонимных доноров. У 80% из них были найдены частицы пластика PET, полистирола и полиэтилена. Из этих материалов изготавливают бутылки для напитков, упаковку для пищевых продуктов и пакеты.

Микропластик оказался в крови 17 участников исследования. Частицы PET выявили в крови у половины их них, у трети обнаружили полистирол, у четверти — полиэтилен. По мнению ученых, эти частицы могут перемещаться по всему организму и оседать в органах.

Чтобы микропластик попал в организм, достаточно пить воду из пластиковых стаканчиков или бутылок или носить пластиковую защитную маску. Какие последствия могут быть у попадания микропластика в кровь, пока неизвестно.

Некоторые специалисты считают, что микропластик способен повреждать клетки организма. Чтобы разобраться, как микропластик влияет на здоровье люде й, учены намерены продолжить анализировать частицы.

В их планах — определить, какие микропластиковые частицы могут еще находиться в крови, каким может быть уровень их содержания и вероятность развития каких‑либо заболеваний в связи с этим.