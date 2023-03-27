Издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* заочно арестовали по делу о фейках о Российской армии

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца. Верзилову* предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По делу о фейках об армии ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или заключение от 5 до 10 лет.