Издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* заочно арестовали по делу о фейках о Российской армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны»* и продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил «Интерфакс».
Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца. Верзилову* предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По делу о фейках об армии ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или заключение от 5 до 10 лет.
Дело в отношении Верзилова* возбудили из‑за двух публикаций в твиттере и двух постов в инстаграме**, посвященных событиям в Буче. По мнению правоохранителей, в них содержались заведомо неверные данные.
Верзилов, как считают в Следственном комитете, «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».
Ранее Петра Верзилова* уже объявили в международный розыск в связи с другим делом. Его обвиняют в сокрытии второго гражданства — канадского.
* «Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.