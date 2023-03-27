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Издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* заочно арестовали по делу о фейках о Российской армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны»* и продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца. Верзилову* предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По делу о фейках об армии ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или заключение от 5 до 10 лет.

Дело в отношении Верзилова* возбудили из‑за двух публикаций в твиттере и двух постов в инстаграме**, посвященных событиям в Буче. По мнению правоохранителей, в них содержались заведомо неверные данные.

Верзилов, как считают в Следственном комитете, «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».

Ранее Петра Верзилова* уже объявили в международный розыск в связи с другим делом. Его обвиняют в сокрытии второго гражданства — канадского.

* «Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.

** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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