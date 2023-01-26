Петра Верзилова* заочно обвинили в распространении фейков о Российской армии

Издателю интернет-издания «Медиазона»* и художнику-акционисту Петру Верзилову* заочно предъявили обвинение в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщил ТАСС.
Дело в отношении Верзилова возбудили из‑за двух публикаций в твиттере и двух постов в инстаграме**, посвященных событиям в Буче. По мнению правоохранителей, в них содержались заведомо неверные данные.
Верзилов, как считают в Следственном комитете, «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».
Ранее Петра Верзилова уже объявили в международный розыск в связи с другим делом. Его обвиняют в сокрытии второго гражданства — канадского.
* «Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.