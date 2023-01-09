Основателя «Медиазоны»* Верзилова* объявили в международный розыск. Но заочно арестовывать не стали

МВД России объявило в международный розыск основателя «Медиазоны»* и участника Pussy Riot Петра Верзилова*. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката Верзилова, журналиста объявили в розыск из‑за уголовного дела о двойном гражданстве — он нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователь на суде по заочному аресту Верзилова заявил, что обвиняемый «скрывается на территории Италии или Ватикана».
Адвокат издателя «Медиазоны» отметил, что его подзащитному не грозит реальное лишение свободы, а лишь штраф или обязательные работы. «Тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно», — пояснил он.
Дело о непредоставлении информации о двойном гражданстве было возбуждено еще в июле 2020-го. Журналиста обвинили в том, что он не сообщил МВД о своем канадском паспорте. В ноябре 2021-го его объявили в федеральный розыск.
2 ноября 2022-го против издателя завели еще одно уголовное дело — по статье о фейках про Российскую армию. По версии следствия, в апреле он распространил «заведомо ложную информацию» об «использовании ВC для убийства мирных жителей в Буче».
*«Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.