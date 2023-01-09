Реклама
Новости

Основателя «Медиазоны»* Верзилова* объявили в международный розыск. Но заочно арестовывать не стали

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

МВД России объявило в международный розыск основателя «Медиазоны»* и участника Pussy Riot Петра Верзилова*. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Верзилова, журналиста объявили в розыск из‑за уголовного дела о двойном гражданстве — он нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователь на суде по заочному аресту Верзилова заявил, что обвиняемый «скрывается на территории Италии или Ватикана».

Адвокат издателя «Медиазоны» отметил, что его подзащитному не грозит реальное лишение свободы, а лишь штраф или обязательные работы. «Тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно», — пояснил он.

Следствие просило заочно арестовать Верзилова. Басманный суд отказался это делать, поскольку неуведомление о двойном гражданстве — преступление небольшой тяжести.

Дело о непредоставлении информации о двойном гражданстве было возбуждено еще в июле 2020-го. Журналиста обвинили в том, что он не сообщил МВД о своем канадском паспорте. В ноябре 2021-го его объявили в федеральный розыск.

2 ноября 2022-го против издателя завели еще одно уголовное дело — по статье о фейках про Российскую армию. По версии следствия, в апреле он распространил «заведомо ложную информацию» об «использовании ВC для убийства мирных жителей в Буче».

*«Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.

расскажите друзьям
теги
МВД России
люди
Петр Верзилов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»