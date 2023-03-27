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«Ни секунды впустую»: третьи «Стражи Галактики» будут длиться около двух с половиной часов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Джеймс Ганн ответил в твиттере на вопрос пользователя о продолжительности «Стражей Галактики. Часть 3». Режиссера попросили подтвердить, что фильм будет длиться 2 часа и 29 минут.

Ганн ответил, что примерно столько картина и будет длиться, хотя это еще не точно. «Обещаю, ни секунды не будет потрачено впустую. Там нет ничего лишнего. Каждый основной персонаж „Стражей“ завершит свою арку не только в этом фильме, но и во всей трилогии», — поделился постановщик.

В следующем твите Ганн сказал, что он «в восторге от фильма и отданного на него времени», и пояснил, что официальная длительность пока не утверждена, потому что сейчас команда работает над финальными титрами.

«Стражи Галактики-3» выйдут в прокат 5 мая. В декабре 2022-го Marvel показала трейлер фильма — из него стало ясно, что третья часть расскажет о происхождении енота Ракеты, подвергшегося экспериментам в детстве, и возвращении Гаморы.

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Возлюбленная Енота, Адам Уорлок и мрачный финал: что известно про «Стражи Галактики. Часть 3»
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