«Ни секунды впустую»: третьи «Стражи Галактики» будут длиться около двух с половиной часов

Джеймс Ганн ответил в твиттере на вопрос пользователя о продолжительности «Стражей Галактики. Часть 3». Режиссера попросили подтвердить, что фильм будет длиться 2 часа и 29 минут.
Ганн ответил, что примерно столько картина и будет длиться, хотя это еще не точно. «Обещаю, ни секунды не будет потрачено впустую. Там нет ничего лишнего. Каждый основной персонаж „Стражей“ завершит свою арку не только в этом фильме, но и во всей трилогии», — поделился постановщик.
«Стражи Галактики-3» выйдут в прокат 5 мая. В декабре 2022-го Marvel показала трейлер фильма — из него стало ясно, что третья часть расскажет о происхождении енота Ракеты, подвергшегося экспериментам в детстве, и возвращении Гаморы.