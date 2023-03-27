«Ни секунды впустую»: третьи «Стражи Галактики» будут длиться около двух с половиной часов

Ганн ответил, что примерно столько картина и будет длиться, хотя это еще не точно. «Обещаю, ни секунды не будет потрачено впустую. Там нет ничего лишнего. Каждый основной персонаж „Стражей“ завершит свою арку не только в этом фильме, но и во всей трилогии», — поделился постановщик.