Marvel показала трейлер «Стражей Галактики 3»

На ютьюб-канале Marvel Entertainment появился трейлер фильма «Стражи Галактики 3», который выйдет в кинотеатрах 5 мая 2023 года. Его впервые показали на фестивале Comic Con в Бразилии.
Картину снял режисер Джеймс Ганн. Согласно ролику, третья часть кинофраншизы расскажет о происхождении енота Ракеты, подвергшегося экспериментам в детстве, и возвращении Гаморы.
В ленте можно будет увидить Крисса Пратта, Зои Салдану, Дэйва Батисту, Вина Дизеля, Брэдли Купера, Уилла Поултера и Карен Гиллан. Также в триквеле появится Уилл Поултер — он исполнит роль Адама Уорлока.