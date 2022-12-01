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Marvel показала трейлер «Стражей Галактики 3»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:59

На ютьюб-канале Marvel Entertainment появился трейлер фильма «Стражи Галактики 3», который выйдет в кинотеатрах 5 мая 2023 года. Его впервые показали на фестивале Comic Con в Бразилии.

Картину снял режисер Джеймс Ганн. Согласно ролику, третья часть кинофраншизы расскажет о происхождении енота Ракеты, подвергшегося экспериментам в детстве, и возвращении Гаморы.

В ленте можно будет увидить Крисса Пратта, Зои Салдану, Дэйва Батисту, Вина Дизеля, Брэдли Купера, Уилла Поултера и Карен Гиллан. Также в триквеле появится Уилл Поултер — он исполнит роль Адама Уорлока.

Ранее Marvel Studios представила рождественскую серию «Стражей Галактики» — ее трейлер можно посмотреть здесь. В ней принял участие поклонник франшизы — актер Кевин Бейкон. Подробнее о спецвыпуске «Афиша Daily» рассказывала тут.

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Уилл ПоултерДжеймс ГаннЗои СалданаДэйв БатистаБрэдли КуперКарен ГилланКевин Бейкон
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